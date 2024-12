I migliori personaggi di Tekken 8 secondo Arslan Ash

Con quattro campionati EVO all'attivo, il prodigio pakistano Arslan Ash è uno dei migliori talenti di picchiaduro in circolazione. Nel suo gioco preferito, Tekken, è una forza dominante e il suo più recente riconoscimento è il trofeo alle Tekken World Finals 2023. Dalle sale giochi ai più grandi palcoscenici del gioco competitivo, l 'improbabile ascesa di Arslan Ash è una storia di successo senza precedenti.

Con un pedigree del genere, non sorprende che i giocatori di Tekken di tutto il mondo pendano dalle sue labbra. Per questo motivo ha fatto notizia quando Arlsan Ash ha rivelato al mondo la sua classifica dei combattenti di Tekken 8 : alcune delle sue scelte hanno preso di sorpresa i fan.

Ash ha suddiviso le sue scelte in quattro categorie: S Tier (personaggi divini), A+ (personaggi di alto livello), B (personaggi di medio livello) e F ("Fail tier" - in genere personaggi da evitare). Unitevi a noi per dare un'occhiata alle sue preferenze.

01 Livello S

Dragonuv è il combattente più potente di Tekken 8 © Bandai Namco

Dragonuv - "Deve essere nerfato", esclama Ash, "Ha troppe cose che non vanno, dalla media alla lunga distanza". In effetti, il potente russo è stato un tormento per la comunità di Tekken 8 a causa della sua estrema potenza e versatilità. Non solo i suoi attacchi sono veloci e forti, ma ha anche una parata quasi infrangibile. "È il personaggio numero uno del gioco in questo momento", aggiunge Ash, "è l'Akuma di Tekken".

Feng Wei - "Ha una soluzione per tutte le mosse", dice Ash. "Il suo back turn è uno dei migliori in-game". Nonostante l'aspetto da duro, Feng è sorprendentemente agile, abile nell'eludere gli attacchi in arrivo e nello sferrare contrattacchi punitivi. Anche se non è un vero e proprio "breaker", è formidabile contro quasi tutti gli altri lottatori del roster.

Nina - Nina è così forte che molti giocatori stanno chiedendo un nerf, ma finché non arriverà quel giorno, rimane uno dei migliori personaggi del gioco. "Il power crush di Nina è ancora uno dei migliori in circolazione e una delle migliori mosse che mettono pressione continua", spiega Ash.

Nina rimane una delle scelte migliori in Tekken 8 © Bandai Namco

Yoshimitsu - Quando si parla di diversità, Yoshimitsu è uno dei personaggi più forti del roster di Tekken 8. Professionisti come Kane hanno fatto miracoli con lo stoico samurai, tanto che Ash ha promesso di dedicare più tempo al personaggio dopo averlo visto giocare. "Non credo sia da giocare come un personaggio da poke", commenta Ash. "Se sapete giocare bene con Yoshimitsu siete molto pericolosi".

Alisa - Alisa si distingue da molti suoi simili per la sua velocità di movimento stellare. Le sue motoseghe rotanti le conferiscono inoltre un raggio d'azione formidabile, difficile da contrastare. "Ha il miglior movimento del gioco", dice Ash. Ha un set di mosse intuitivo, facile da imparare e da giocare.

Jin Kazama - Il primo personaggio ad essere premiato con un piazzamento di livello S è nientemeno che la star della copertina di Tekken 8, Jin Kazama. Jin si posiziona in cima al gruppo grazie alla sua mancanza di punti deboli e al fatto che sia estremamente potente nella nuova stance Awakened, che gli permette di punire i nemici con i poteri Devil. "Jin ha tutti i vantaggi della nuova stance", dice Ash.

Victor - Victor si posiziona ai primi posti per la sua mossa di contrattacco in piedi, che è una delle migliori del gioco. La sua homing è letale anche a distanza ravvicinata e offre il potenziale per alcune combo non convenzionali. "La sua running 2 è così scomoda", aggiunge Ash.

02 Livello A+

Le abilità di Claudio lo rendono uno dei migliori interpreti di Tekken 8 © Bandai Namco

Claudio - Sebbene le abilità Heat di Claudio lo collochino in cima alla classifica di Ash, il giocatore crolla quando si tratta di attacchi bassi. "Una delle mosse più scomode di tutto il gioco è il down back 1+2", dice Ash. "Questa mossa significa -2 [sic] e ha un'elevata capacità di fare crush, circa 16 fotogrammi. È una mossa molto forte e distrugge ogni mossa alta".

Marshall Law - Il combattente ispirato a Bruce Lee si aggiudica un posto di rilievo grazie alla sua potente combo Heat da 10 fotogrammi. È affidabile anche senza Heat, con prese facili da eseguire. "La sua down-forward 2 è buona e la down 3 è ottima per fare pressione", dice Ash. "Law è un personaggio solido, a mio avviso migliore di King".

King - Il lottatore con la testa di tigre guadagna A+ grazie al suo fantastico raggio d'azione e alla capacità di concatenare i lanci. La sua unica debolezza è che i suoi colpi bassi sono piuttosto deboli e quindi può essere battuto da combattenti più veloci.

Ling Xiaoyu - Anche se non è forte come gli altri personaggi di livello A+, Ling riesce comunque a tenere testa ai migliori lottatori del gioco grazie alla sua eccellente mobilità. Questo personaggio ha uno skill ceiling molto elevato, quindi dovrete dedicarle un bel po' di tempo per diventare abili.

Bryan Fury - "Bryan è sempre un personaggio difficile e il suo taunt ora è molto complicato da mettere a segno", dice Ash, "tutti gli attacchi Heat sono sicuri". Il suo Occhi di serpente è feroce come sembra e vi permette di mordere i vostri nemici con un colpo selvaggio.

Bryan è un combattente selvaggio © Bandai Namco

Shaheen - Shaheen è un personaggio di emergenza molto utile nelle partite di alto livello. Le sue combo a muro sono incredibilmente forti e possono mettere sotto pressione i personaggi con il suo set di mosse di base. "Steve richiede molta abilità", dice Ash. "Le sue mosse di base sono troppo forti, ma non sono completamente rotte".

Paul Phoenix - Questa bomba bionda può essere difficile da gestire ma ha delle mosse potenti per chi si prende il tempo di impararle. "Il pugno della morte è molto buono e molte altre mosse sono molto efficaci", dice Ash.

03 Livello A

Ad Ash piace Kuma per i tornei © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Kuma - L'orso da combattimento è un'ottima scelta in Tekken 8 grazie alla sua estrema potenza in Heat. Senza di quello, però, il personaggio è altamente punibile, facilmente pressabile e suscettibile ai danni da chip. "Nei tornei è così forte che non saprei spiegarlo", dice entusiasta Ash. "Con l'Heat diventa un'altra cosa".

Lili - Chikurin ha ottenuto risultati fantastici con Lili nella scena professionale, ma per Ash non rientra nella fascia alta della classifica. "Lili è un personaggio "sfortunato" come Ling Xiayu, che richiede duro lavoro", dice Ash. "Il 3 è un buon colpo, mentre l'1 e il 2 sono molto rischiosi".

Kazuya Mishima - Kazuya si trova qualche livello più in basso rispetto a suo figlio Jin. Ash spiega che nelle mani giuste può essere molto potente, ma giocare con lui è rischioso. Cita l'incontro di Keisuke contro Atif come esempio di un personaggio giocato bene, ma che ha comunque portato a una sconfitta per il giocatore professionista. "Kazuya richiede troppa dedizione, ecco perché non si vedono molti giocatori che lo usano nel mondo". Non è un personaggio adatto ai principianti, ma se riuscite a dedicargli del tempo per imparare a padroneggiarlo, può essere un'ottima scelta.

Reina - Il nuovo personaggio Reina ha delle mosse forti, ma è un personaggio rischioso da giocare. Ciò che le manca in difesa, lo compensa in attacco.

Leo - Leo è una scelta altamente situazionale e funziona solo contro determinati combattenti. Ash riconosce la sua versatilità e sottolinea il suo forte gioco di muro, che gli permette di infliggere danni significativi in spazi ristretti.

Leo è agguerrito quando viene messo all'angolo © Bandai Namco

Leroy Smith - Ash ammette di non aver giocato molto contro Leroy Smith, ma ne riconosce alcuni punti di forza. Essendo uno dei personaggi più recenti del roster, Leroy ha un sistema di abilità complesso: la sua capacità di passare rapidamente alla posizione dell'Eremita è particolarmente utile.

Jack-8 - "Alcuni giocatori dicono che Jack è di livello superiore, ma io penso che sia di livello medio", dice Ash. La principale debolezza del combattente robotico è l'attacco. Sebbene la nuova Gamma Stance sia molto potente, non è all'altezza di altri picchiatori pesanti. Anche i suoi colpi bassi sono carenti, il che significa che sembra debole rispetto alle versioni precedenti.

04 Livello B

Azucena è una solida scelta in Tekken 8 © Bandai Namco

Azucena - Azucena è un personaggio che ha subito grossi nerf rispetto ai capitoli precedenti, ma rimane una scelta solida per chi si prende il tempo di imparare il suo set di mosse. "Le sue combo sono migliorate, ma questo significa che bisogna giocare in modo diverso", dice Ash.

Zafina - Anche se è innegabilmente divertente da giocare, Zafina non è all'altezza dei combattenti più forti del gioco. "Ho giocato con lei", dice Ash. "Non è così debole".

Hwoarang - "Gli do una B, perché è molto bravo nelle heat", dice Ash. "Ma i suoi bassi sono rischiosi e non puoi fare nulla dopo la down back di 4". Questo combattente vanta chain forti ma è vulnerabile durante molti dei suoi attacchi, il che significa che è un personaggio ad alto rischio e alto guadagno.

Jun Kazama - Ash colloca Jun nella fascia B a causa della sua mancanza di pressione. Ash spiega che la maggior parte delle mosse di Jun possono essere schivate e anche i suoi attacchi in avanti vi lasciano aperti ai danni da chip. "Jun non ha nulla in sidestep e non ha grandi colpi bassi", dice. "Nel complesso Jun è un personaggio abbastanza debole".

Devil Jin - Anche se ha un aspetto incredibilmente figo (almeno per gli standard dei primi anni 2000) questa versione gotica di Jin non è molto utile nel gioco competitivo, almeno secondo Ash. "Chiunque potrebbe reagire a [Devil Jin], anche i ciechi", dice Ash, senza giri di parole.

Devil Jin non è un combattente di alto livello © Bandai Namco

Asuka Kazama - Asuka è un personaggio solido perché ha un'eccellente mobilità, che le permette di sfrecciare per colpire rapidamente e di sfuggire agli attacchi con altrettanta rapidità. "La sua back 4 è troppo buona e lo è anche il suo lancio da 15 fotogrammi contro i colpi", dice Ash, "la metterei nella fascia B superiore".

Raven - Ash fa riferimento a Pinya come il giocatore professionista che ha dimostrato un alto livello di abilità con Raven, distruggendo gli avversari con il suo stile di combattimento ben bilanciato. "Le sue combo a muro e i suoi attacchi Heat sono buoni", dice Ash. "Manca di bassi, ma è bravo contro alcuni personaggi".

Lars - Lars è un altro personaggio che ha difficoltà con i colpi bassi, cosa che secondo Ash lo rende meno utilizzabile nei tornei. Ash spiega che Tekken Master ha utilizzato Lars in modo efficace nei tornei, ma è l'unico giocatore professionista a esserci riuscito. "Il suo stile di gioco è molto strano, come se non stesse giocando a Tekken", dice Ash. "È come se giocasse a un altro gioco, come Mortal Kombat".

Lars non è per i neofiti © Bandai Namco

Lee Chaolan - Ash trova che il demone dai capelli d'argento sia carente e dice: "Se conoscete questo personaggio, non lo lascerete mai vincere". Ha alcune combo subdole, ma dovete essere incredibilmente abili per portarle a termine ed è un po' troppo rischioso per la maggior parte dei giocatori.

Eddy - Nonostante il suo stile di combattimento da capoeira sia bello e appariscente, Eddy non è molto utile nelle partite di alto livello. Non ha capacità di pressione e viene facilmente punito. "Se non state correndo, duck 3 non genera molta pressione", spiega Ash.

05 Livello F

Panda non intimidisce nessuno © Bandai Namco

Panda - L'opinione di Ash su questo combattente peloso è... poco lusinghiera. "Kuma è bravo in Heat, ma Panda è inutile. Non so nemmeno perché la gente cerchi di giocare con lui. Eliminatelo dal gioco".