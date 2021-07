7 cose che forse non sai su Matteo Berrettini

Con la vittoria ottenuta contro Hubert Hurkacz, lo stesso che ha battuto Federer nel round precedente, Matteo Berrettini si è assicurato un posto nella sua prima finale del Grand Slam a Wimbledon. È il primo italiano sin dal 1976 a riuscire in una simile impresa.

In attesa di vedere come andrà a finire contro uno tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov, scopriamo insieme qualche curiosità su di lui.

1. È nato in una famiglia di amanti del tennis

Il tennis è sempre stato di casa tra i Berrettini: tutti i membri sono super fan, anche se sua madre Claudia dice sempre che suo figlio è diventato un giocatore “per puro caso”. Nato nella capitale, a Roma, la sua carriera nella disciplina ha avuto inizio grazie a suo fratello Jacopo (anche lui è un giocatore professionista). Prima di spostare le sue attenzioni sul tennis, Matteo praticava anche nuoto e judo.

La stagione di Berrettini è incredibile © Tony O'Brien/Getty Images Berrettini spera di replicare a Wimbledon il successo del Queen's © Tony O'Brien/Getty Images

2. La storia è dalla sua parte a Wimbledon

Per trovare qualcuno che ha replicato la sua impresa, ovvero vincere al The Queen's Club al debutto, bisogna tornare al 1985. In quell'occasione, a riuscirci fu un certo Boris Becker, e sempre nello stesso anno, a Wimbledon si portò il trofeo a casa. I due si sono incrociati quest'anno durante la prima sessione di allenamento, e il tedesco gli ha augurato di emularlo.

3. Anche la sua ragazza è arrivata ai quarti di finale di Wimbledon

Quando non è sul campo, Matteo è comunque sugli spalti di Wimbledon a fare il tifo per la sua fidanzata, Ajla Tomljanovic. Quest'anno è arrivata fino ai quarti, dove è stata battuta da Ash Barty. Nel film “ One Extraordinary Year ”, Berrettini ha dichiarato: “Il fatto che Ajla sia una giocatrice di tennis è un bene. Ci aiutiamo tantissimo, e mi sono reso conto che quando sono con lei, è più facile per me trovare la motivazione”.

Tutta la carica di Matteo Berrettini © Photo by Adam Davy - PA IMages via Getty Images

4. Roger Federer è il suo idolo

Matteo lo ha sempre visto come un mito, sin dal primo momento in cui impugnò una racchetta, e lo ha affrontato la prima volta nel 2019. Di occasioni per sfidarlo di nuovo ne avrebbe dovute avere due, ma la prima è finita con la sua vittoria a tavolino ai French Open, a causa del ritiro di Federer; speravano di incrociarsi nuovamente a Wimbledon in semifinale, ma Hurkacz glielo ha impedito.

L'atleta italiano ha conquistato un posto nella top 10 mondiale © Photo by TPN/Getty Images)

5. Il suo servizio tocca i 235 km/h

Con la sua potente battuta è arrivato a superare i 200 km/h (il suo record personale è stato 235 km/h), un qualcosa che non può che lasciare di stucco chiunque si trovi al di là della rete in fase di ricezione, poco ma sicuro.

6. Il calcio è la sua altra grande passione sportiva

Come tanti altri giocatori sia a Wimbledon che al Queen's, Berrettini era incollato al televisore durante gli Europei, seguendo il percorso degli Azzurri fino alla finale di domenica 11 luglio, che potenzialmente sarà un giorno doppiamente speciale per l'Italia dello sport. Segue anche la Serie A (è un tifoso della Fiorentina), non solo le manifestazioni calcistiche internazionali, ma è anche un fan della NBA.

Berrettini è rinomato per il suo poderoso servizio © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

7. È uno dei protagonisti di un documentario

Il 25enne è tra i grandi atleti internazionali protagonisti del documentario One Extraordinary Year, che racconta gli effetti che la pandemia ha avuto sul mondo degli sport, e sull'impatto che ha avuto sugli atleti professionisti che hanno visto le loro routine e i loro programmi stravolgersi, dal giorno alla notte. Per Berrettini, abituato a viaggiare per il mondo 11 mesi all'anno per l'ATP Tour, è stato un cambiamento davvero drastico.