I termini da sapere prima di iniziare Elden Ring

Elden Ring non è ancora uscito ma da quello che abbiamo potuto vedere nelle anteprime avrà diverse meccaniche molto familiari agli appassionati dei videogiochi di FromSoftware. Ci sarà il combattimento all'arma bianca di Dark Souls, le variegate opzioni di movimento di

, i dungeon di Bloodborne ma stiamo comunque parlando di un nuovo universo, tra l'altro scritto assieme all'autore di Game of Thrones, George R. R. Martin, quindi ci sono diverse novità ad attenderci nell'open-world di Elden Ring. Per non farvi arrivare impreparati al giorno del lancio, abbiamo preparato un breve glossario dei termini che dovete assolutamente conoscere.