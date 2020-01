L'addio di Valentino alla Yamaha: il commento di Terruzzi

Proprio Valentino , un mese fa, ha descritto il 2020 come un anno decisivo per comprendere se una eventuale mancanza di risultati, potrà dipendere dalla propria moto o da se stesso. In sostanza, Rossi ha manifestato la volontà di mettersi in discussione per decidere cosa fare alla scadenza del contratto in essere. Sarebbe bastato questo presupposto alla Yamaha per trattare il Mondiale in arrivo come una terra di mezzo senza il bisogno di applicare ad un rapporto così lungo e rilevante una forma ispirata dall’ingratitudine, da una visione incomprensibile.