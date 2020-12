Terruzzi racconta: “Caro Babbo, ti scrivo...”

Questo è uno scoop assoluto. Siamo entrati in possesso, grazie ad un elfo appassionato di F1, delle letterine inviate a Babbo Natale dai campioni della velocità. Eccezionalmente, dunque, pubblichiamo alcuni estratti, certi di farvi cosa gradita per la fine di questo 2020.

"Caro Babbo,

come sai ho già tutto, sin troppo. In ogni caso, per Natale ti chiedo un piccolo sforzo. Indossa anche tu, per favore, sopra l’abito rosso, una t-shirt nera contro il razzismo. Pensa che bel gesto sarebbe! E poi il nero, secondo me, ti dona.

Con tanto affetto, tuo Lewis Hamilton ."

"Carissimo Babbo Natale,

sono certo di essere compreso mentre ti chiedo una macchina da corsa, nera. La puoi riconoscere dalla stella a tre punte che sta impressa qua e là. Di stelle tu sei un gran competente, del resto. Mi servirebbe per un anno e basta. Poi, ci penso io. In cambio ti consegno una macchina simile, ma bianca, che guido da due anni e francamente mi ha stufato.

Ti voglio bene, George Russell ."

"Caro Babbo Natale,

per questo Natale non ho delle richieste difficili da esaudire per te che puoi tutto. Mi bastano tre o quattro decimi di secondo. Contento? Cosa vuoi che siano per te pochi decimi. Per me, invece, sono molto importanti e saprò farne buon uso. Mi mancano solo quelli e sono a posto. Dai, Babbino, per favore!

Ciao, Max Verstappen ."

"Caro Papà Natale

guarda, sono sincero: io per Natale vorrei soltanto un flaconcino. Dentro questo flaconcino ci dovrebbero essere delle goccine di una sostanza che mi calma un attimino. Queste gocce mi servono perché ultimamente sono molto nervoso, direi insofferente e non è bello per un bravo bambino come sono io. Dunque, un solo regalo che mi dicono costi anche poco. Dai, ti prego. E sbrigati, se posso permettermi.

Una stretta forte dal tuo Charles Leclerc ."

"Caro, caro Babbo Natale,

Lo scorso anno mi hai portato la Mercedes del 2019. Adesso vorrei quella del 2021. Ti spiace? Ma sì, tanto un anno più o meno cosa cambia? Per te niente, per me molto. Mi raccomando però, una sola macchina, mica due. Una sola, tutta per me.

Grazie. Lance Stroll "

"Gentile Babbo,

non dare retta a Lance quando chiede una sola Mercedes del 2021. Portane due, una anche a me, identica a quella che ha chiesto lui. Poi le dipingiamo di un bel verde natalizio e vediamo chi è più bravo. Penso di essere più bravo io, comunque. Mercedes, ricordati, quella nera. Non un’altra macchina rossa, per carità.

Con tanto affetto, Sebastian Vettel ."

"Caro Babbo, Babbino mio,

Ma tu, puoi cambiarmi i connotati? Il nome, la faccia, un po’ tutto?

Te lo chiedo perché vengo bullizzato in continuazione, non ne posso più. Vedi cosa puoi fare, per cortesia.

Tuo, Valtteri Bottas ."

"Caro Babbo Natale

ti scrivo per dirti che non voglio niente, stavolta. Il regalo me l’hai già fatto. Grazie.

Romain Grosjean ."

"Caro Babbo,

mi piacerebbe tanto guidare la Stelvio una buona volta. Quindi, per favore, puoi far sparire quella biondina che molla le chiavi solo nel parcheggio? Ecco, bravo.

Kimi Raikkonen ."

"Caro Babbo Natale,

tanto per farti capire: io non voglio niente. A posto così. Ti faccio risparmiare un viaggio e in questo modo avrai tempo per portare via delle cose che non servono ad un mio amico molto egoista. Il mio amico si chiama Lewis e ha troppa roba. Se, ad esempio eliminassimo qualche cavallo? Un po’ di fortuna? Un filo di strafottenza? So che mi comprendi e che sei d’accordo con me. C’è chi ha troppo e chi troppo poco, no?