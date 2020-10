Terruzzi racconta: l'onore condiviso

Torno sul record dei 91 gran premi vinti raggiunto da Hamilton, a parità con Schumacher. Un record che Lewis farà suo in solitudine a breve, mentre prenderà Schumy a quota 7 titoli mondiali.

Ho letto moltissimi commenti sul tema, con esternazioni di vario calibro a favore dell’uno o dell’altro. Come se fosse inevitabile decretare comunque una gerarchia. Ci sta, fa parte del tifo, della passione, anche se credo si possa applaudire l’uno e l’altro, trattandoli come super campioni per ciò che entrambi sono riusciti a fare .

Il resto sono punti di vista. A cominciare dalla qualità dei compagni di squadra per finire agli avversari. Hakkinen o Montoya, per fare due nomi con alterne fortune nella relazione con Schumacher; così come Rosberg o Vettel, per citare due piloti che si sono battuti contro Hamilton, anche loro con esiti diversi. Rosberg è detentore di un record a sua volta perché ha vinto un mondiale da compagno di Lewis, a differenza di tutti i partner di Schumacher. Ma è anche vero che ogni compagno di Schumy non aveva la statura per competere davvero con lui, compreso Irvine che rischiò di vincere il titolo nel 1999, anno in chi Michael si fece male a Silverstone.

Sia Schumacher sia Hamilton, pur con caratteri diversi e stili appartenenti a due generazioni molto più lontane di quando non indichi l’anagrafe, hanno svolto un lavoro fondamentale dentro le rispettive squadre. Sia l’uno, sia l’altro hanno avuto infanzie non semplici e hanno vinto con due squadre diverse. Schumacher sembrava più adulto rispetto a Hamilton ma sono dettagli connessi ad un panorama mutato sia in termini di lavoro dentro le squadre, sia in termini di comunicazione. Del resto, un uomo sposato con figli da una parte; uno scapolo preso da una quantità di temi tipici di chi ha la sua età o meno anni di lui. Schumacher, nei suoi modi, forse più leggibile si Lewis che, a mio avviso, mostrando e mostrandosi, in realtà nasconde molte verità sulla sua persona, sui suoi sentimenti. Forti in qualifica entrambi; resistenti nella forma fisica e mentale lungo intere stagioni. Affamati e feroci. Ma è vero che entrambi hanno vinto dei titoli guidando macchine decisamente superiori. In che termini esattamente? Credo che nessuno possa dirlo perché, francamente, è impossibile sapere . E conoscere la forza o la reale difficoltà di chi contro di loro si è battuto, perdendo la partita.

