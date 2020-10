Terruzzi racconta: Honda se ne va, ed è un allarme per l’intera F1

L’addio della Honda alla F1 a partire dal 2022 non lascia semplicemente Red Bull Racing e AlphaTauri senza motori nel momento in cui già si lavora su una monoposto dettata da un nuovo regolamento. Il significato più profondo di questo forfait sta nelle motivazioni che hanno spinto la Casa giapponese a cambiare i propri indirizzi. Tutela dell’ambiente, zero emissioni come priorità assolute per una azienda che deve produrre e vendere automobili (il bilancio Honda in questo senso piange assai) dentro una realtà in evoluzione, con una serie di macro-urgenze che occupano ormai il centro della scena e della comunicazione.