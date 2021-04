Terruzzi racconta: campioni perfetti e le solite imperfezioni

Non sarà facile, come minimo, ottenere il titolo numero otto così come non sarà facile per

Proprio per questa ragione, pensando ad una F1 che ritrova e ripropone elementi preziosi a chi desidera sfide ed emozioni da pista, credo sia ormai urgente sistemare una buona volta ciò che rende davvero appassionante una gara. Ciò che è accaduto in Bahrain sul tema sorpasso proibito e conseguente prima posizione ceduta da Max a Lewis sta in una cornice sconcertante. Non è nemmeno il caso di star qui a discutere se e in che termini Verstappen meritasse o se e in che termini Hamilton abbia meritato, entrambi, giusto per ribadire, hanno offerto prestazioni strepitose. Piuttosto, si tratta di avere a che fare con un sistema di regole opaco, discusso e discutibile in continuazione. Nessuno, a sentire i diretti interessati, ad ascoltare i commenti a caldo, era davvero consapevole, davvero informato sul tema “escursioni fuori pista” alla curva 4. Il limite era valido in prova, non più in gara salvo conquista di un vantaggio. Che significa? Non si sa. Anche perché i vantaggi cronometrici si ottengono comunque, girando in solitudine, non soltanto nel momento di un sorpasso.