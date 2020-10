Terruzzi racconta: il caso Vettel

. Lui stesso, con una onestà manifesta, ha dichiarato di non riuscire a tenere il passo di Leclerc. Il che gli fa onore ma porta a considerare una condizione rarissima. Quella di un quattro volte campione del mondo in difficoltà nel confronto con un giovane compagno di squadra. Il cronometro, del resto, mostra dati piuttosto chiari sull’argomento, con scarti ben superiori ad ogni aspettativa, per non parlare del curriculum di Seb.

