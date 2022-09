Terruzzi racconta: emozioni olandesi

Ho cominciato prestissimo a curiosare in pista. A Monza, sin da quando avevo le brache corte e la bicicletta. Poi come giovanissimo “muletto” di Ercole Colombo, grande fotografo di corse. Con lui arrivai a Zandvoort per la prima volta. Era il 1975, avevo 17 anni ed ero emozionato come ci si emoziona solo a quell’età lì, tra le dune lungo la costa, la strada che porta al circuito, da Amsterdam, lungo la quale stavano antiquari molto attraenti per il caro, carissimo Mario Poltronieri, telecronista Rai.

La corsa venne vinta da James Hunt con quella Hesketh magnifica bianca con strisce rosse e blu sulle fiancate. Lauda secondo a un niente, Regazzoni terzo, molto staccato, entrambi su Ferrari. Ma quel Gran Premio lo ricordo per un motivo precisissimo: durante le prove mi trovavo due curve dopo la celebre Tarzan, all’interno. Jean Pierre Jarier ebbe un incidente impressionante con la Shadow a pochi metri da me. Mi spaventai da matti. Le mie mani tremavano e mi accorsi, a casa, di aver scattato meccanicamente una decina di foto al nulla, come preso da una specie di tic. Con grande incazzatura del mio maestro Ercole, ovviamente. Ciò che più mi stupì, comunque, fu Jarier. Il quale scese dalla sua macchina danneggiata e venne verso di noi, tre o quattro fotografi riuniti e semiparalizzati al cospetto dell’urto. Ci raggiunse e disse, come se nulla fosse: “Forse una gomma, non so, vedremo, ciao”. Lo disse con una tranquillità assoluta, come se fosse reduce da un accadimento senza importanza.

Credo di aver capito allora la differenza che passa tra un corridore e uno come me, diciamo come noi. E quell’incontro memorabile ha rappresentato per me una specie di svolta, un misto tra soggezione e ammirazione nei confronti di chi faceva un mestiere per me inaccessibile. Emotivamente in primo luogo. Disponendo di una padronanza nervosa sbalorditiva.

Sono tornato in Olanda parecchie volte. Ricordo Villeneuve, fissato con la fotografia nel paddock. Chiese a Ercole e poi persino a me di maneggiare le nostre reflex, prima di cacciare in pista quella sua foga assoluta. Credo fosse il 1978, Gran Premio vinto da Andretti, destinato a diventare campione del mondo (e quella fu la sua ultima vittoria). Poi ricordo alcuni piloti olandesi con scarsa fortuna. Il lungo Michael Bleekemolen , bello, sempre accompagnato da ragazze super, che avevo conosciuto bazzicando l’Europeo di F3 (una gara in F1 proprio in quel 1978), così come Jan Lammers, più talentuoso e più simpatico (23 gare senza fortuna tra il ’79 e il’92) ma anche un altro spilungone e mascellone, Huub Rothengatter (25 GP tra l’84 e l’86). Certo, come dimenticare Jos Verstappen, babbo di Max (107 gare tra il ’94 e il 2003)? Mentre ammetto avere ricordi debolissimi di Robert Doornbos (11 Gp tra il 2005 e il 2006), Christijan Albers (46 GP tra il 2005 e il 2007) e Giedo Van der Garde (19 GP nel 2013). Piuttosto ricordo quanto fosse eccitante stazionare, con la scusa delle foto, all’interno della Tarzan, con i campioni presi a gareggiare sulla staccata. Il mio amico Pino Allievi, come raccontato nei nostri podcast, era un patito della faccenda. Così come Jackie Stewart. Con successivi aspri dibattiti perché tra Peterson, Villeneuve, Andretti era dura capire chi fosse il più bravo ad azzardare. Senza finire fuori, si capisce.

Così, mentre ci apprestiamo ad affrontare un'altra corsa olandese, mi sono permesso di rivivere qualche scheggia del passato. Certo che i più giovani avranno immagini altrettanto intense da raccontare a chi verrà dopo di loro, dopo di noi. Un saluto.