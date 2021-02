Terruzzi racconta: sull'ultima spiaggia

sarà una costante, dati i ritocchi minimi alle vetture concesse dal regolamento. Con spazi comunque interessanti per ridurre i margini a disposizione di Red Bull, soprattutto di Ferrari, il cui motore recupererà almeno in parte la “piallatura” indotta lo scorso anno. Alpine? McLaren? In crescita, si suppone. Aston Martin? In lizza, si presume, al netto dei sospetti che pure continueranno a circolare data la relazione sin troppo amichevole con il team campione del mondo.

Poi ci sono i piloti. Alcuni dei quali alle prese - questo sì che possiamo darlo per certo - con una stagione decisiva. Ormai è evidente: la lista di attesa per entrare in Formula 1 è lunga, farcita di nomi nuovi. Ragazzi da buttare nella mischia, il cui costo, per un team, è ridotto, per non parlare di chi punta in alto con tanto di budget da offrire in dote. Dunque, chi sbaglia, chi non convince, potrebbe lasciare il campo ad altri. Qualche nome? Pronto: Valtteri Bottas, ad esempio. Il suo contratto scade a fine campionato, è quasi certo che non verrà rinnovato. Il che mette il Findus in una posizione paradossale. Potrebbe vincere il titolo ma potrebbe anche trovarsi disoccupato. Anche perché i suoi limiti sono noti, al pari delle qualità. Se non trovasse più posto in Mercedes avrà qualche alternativa pronta ma chi vuole vincere sa che Bottas non è propriamente un vincente.