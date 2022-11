Terruzzi racconta: addii e arrivederci

nei meandri McLaren. Sorride Daniel ma non spiega e forse non si spiega la ragione profonda del proprio calo. Terzo pilota? Ma sì, anche se non è davvero la stessa cosa, pur covando l’idea di tornare a fare il suo vero mestiere magari al posto di

Ciò che, in definitiva, ha determinato anche la decisione di lasciare le corse con molte idee per occuparsi di altro. Non è così per tutti.