Terruzzi racconta: torna il podcast sulla F1

Ci siamo. In tutti i sensi. Comincia tra o pochi giorni il Mondiale di F1 2021 e noi siamo pronti ad offrirvi una nuova stagione del podcast "Terruzzi racconta la F1" in cui vi parleremo di ciò che accade, è accaduto, accadde o, magari, accadrà in pista. Sì, "parleremo" perché da quest'anno sarò affiancato da due co-piloti. Ma prima di raccontarvi meglio cosa vi aspetta, ecco il trailer della nuova stagione:

Dopo aver raccontato uomini e storie giocando su tre parole chiave; dopo aver composto coppie celebri per affinità, stile o destino, è in arrivo una serie completamente nuova. Il titolo: