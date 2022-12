Terruzzi racconta: auguri. A chi ne ha più bisogno

Penso, per stare in tema, a qualche pilota uscito di pista, come

,

il quale suppongo se la passi comunque piuttosto bene; penso a

Vettel

che ha di fronte una nuova fase della propria vita da progettare e animare pur in condizioni di agio assoluto; penso a

Mick

che di certo avrà riflettuto o starà riflettendo sul proprio destino. Il suo caso, come ho già spiegato, mi sta a cuore. I motivi sono facili da immaginare. E credo che si tratti per Schumacher Jr.

di un momento difficile,

viste le aspettative proprie e di chi l’ha accompagnato, in un modo o nell’altro, nel suo percorso. Non ho mai pensato a lui come a un ragazzo agevolato. Il cognome, certo,

ha un peso.

Ma qui abbiamo a che fare con un pilota che

ha vinto abbastanza

(più di altri, tra l’altro) per meritarsi una occasione in F1.