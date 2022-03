Terruzzi racconta: Bahrain, note a margine

C’è qualcosa che la vittoria Ferrari, clamorosa nella forma e nella sostanza, ha segnalato in questi giorni. Tema 1: riguarda la scomparsa e la repentina conversione di chi, per anni, ha trattato Mattia Binotto e i suoi tecnici come una banda di incapaci. Non ne sono sorpreso, il carro dei vincitori è sempre invitante. Ma talvolta i commenti di questi improvvisi ammiratori del team principal Ferrari sono apparsi quasi comici nella loro sfrontatezza. Il fatto non è importante ma significativo. Giudicare e analizzare il lavoro così complesso di chi progetta e porta in posta macchine di F1 è arduo assai, servirebbe qualche astensione in più, qualche distanza da certi vizi che appartengono al mondo del calcio e - anche - ad una intolleranza che questi anni difficili ha scatenato. In Bahrain McLaren, Aston Martin e Alpine, soprattutto, hanno mostrato problemi molto rilevanti. Mandiamo a casa centinaia di ingegneri? No, ovviamente, anche perché sono lontani da noi e dunque di scarso interesse al bar.