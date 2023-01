Terruzzi racconta: i botti dell’anno nuovo

anche considerato il cambiamento di clima in zona Maranello. Dovrà tirar fuori il meglio del proprio repertorio onde passare ad un ruolo per lui odioso, cosa che potrebbe dettare qualche passaggio importante della carriera. Per questo Sainz è nella condizione obbligata di chi punta a generare

Son qui ancora frastornato dai petardi esplosi sotto casa, attorno a casa, nei pressi di casa, e a furia di botti mi è venuto da pensare a chi considerare “esplosivo” nel corso del prossimo Mondiale. È un giochino a vostra disposizione per buttar lì nomi e motivazioni connesse, a fondo perduto, si capisce, visto che non abbiamo nulla da vincere ma nemmeno nulla da perdere. Il primo nome che attraversa il cielo, da queste parti, è Carlos Sainz. Ma sì, perché trattasi, per lui, di stagione decisiva, anche considerato il cambiamento di clima in zona Maranello. Dovrà tirar fuori il meglio del proprio repertorio onde passare ad un ruolo per lui odioso, cosa che potrebbe dettare qualche passaggio importante della carriera. Per questo Sainz è nella condizione obbligata di chi punta a generare precoce sorpresa, costretto come sarà a mettersi davanti presto e bene, spiazzando il pronostico, a costo si spezzare un equilibrio interno delicato.

