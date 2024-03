Terruzzi racconta: campioni imprigionati

non solo per loro. Leclerc e Sainz; Russell ed Hamilton e magari, chissà, Norris e Piastri, a bordo di McLaren potenzialmente in crescita, un po’ come accadde nella seconda parte del 2023. Senza contare

Sto parlando di una schiera di campioni battuta ma comunque in lizza, destinataria di attenzioni costanti anche perché portatrice di quel pizzico di incertezza che rende un campionato interessante. Il compito è arduo ma comunque fondamentale per l’immagine dell’intero universo. E gli altri? Ecco, penso a Ocon e Gasly, ad esempio, il cui valore risulta letteralmente sommerso dalla scarsa competitività dell’Alpine. Consegnati in una sorta di anonimato che, senza alcuna colpa dei piloti, potrebbe danneggiare una reputazione e quindi un destino. Valgono come simboli eclatanti di una categoria ampia: ragazzi talmente in gamba da raggiungere la Formula 1 ma inchiodati in un cono d’ombra definitivo. È un po’ questo il lato critico di un universo dominato dall’alta tecnologia. Nel quale un po’ troppi protagonisti comprendono all’alba di non poter recitare che ruoli marginali.

