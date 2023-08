Terruzzi racconta: una carezza per Stewart

Ho conosciuto

nell’anno del suo primo titolo mondiale,

1969.

Si cambiava sul camion della Matra nel piccolo paddock di Monza, il porfido per terra, aperto il portellone del camion blu, il sottotuta bianco, una enorme calzamaglia. Indisturbato. Gentilissimo. Allora come ora, come sempre. Una persona speciale. Tre titoli (1969. 1971, 1973) in abbinamento con

Ken Tyrrell,

l’uomo che aveva trasformato una segheria in una scuderia vincente, lungo lungo, un’espressione vagamente equina, una vecchia lenza da pista. Jackie prese presto a mostrarsi moderno, vestiva come i Beatles, capelli lunghi, uno stile beat, appunto, lo stesso che adottarono George Best o Barry Sheene. Lo stile portato in strade nelle piazze dai giovani britannici e poi francesi, italiani, dentro quell’aria eversiva anni Sessanta. Per noi appassionati,

un fenomeno. Testa e cuore.

Il desiderio precoce di fare molto, tanto per la sicurezza dei piloti. Una capacità analitica permanente, ciò che ha segnato la sua vita intera.

Una vita fatta di successi, in pista e fuori.