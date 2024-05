Terruzzi racconta: ciao Ayrton

. Parliamo di calcio, di flirt, di stupidaggini da gossip, siamo invasi da una quantità di informazioni uguali per tutti di cui, in definitiva, non ci importa un fico. Mentre fatichiamo a mettere sul tavolo,

Penso che questo tempo sia caratterizzato dalla solitudine. Ma sì, mentre scambiamo messaggi, fotografie, parole, ci accorgiamo spesso di non sapere come fare a comunicare ciò che davvero ci angoscia, ci turba, ci preoccupa. In definitiva, ci riguarda. Incontri continui, spesso caratterizzati da una superficialità simile a una convenzione . Parliamo di calcio, di flirt, di stupidaggini da gossip, siamo invasi da una quantità di informazioni uguali per tutti di cui, in definitiva, non ci importa un fico. Mentre fatichiamo a mettere sul tavolo, a condividere ciò che viaggia in una profondità tanto importante quanto sommersa.

