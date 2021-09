Terruzzi racconta: Arrivederci, Kimi

Kimi Raikkonen ha detto stop. Fine corse, fine carriera al termine del Mondiale 2021. La notizia era attesa per ragioni anagrafiche soprattutto visto che stiamo parlando di un ex ragazzo nato a Espoo, Finlandia, il 17 ottobre 1979, alle soglie dunque dei 42 anni. Il cui curriculum è ricchissimo, comprende un titolo mondiale ottenuto nel 2007 con Ferrari, 21 GP vinti, 18 pole, 103 podi, senza contare l’escursione nei rally iridati (2009-2011) affrontati con brillantezza.

I dati della carriera non bastano per raccontare un campione che ha offerto immagini diverse di se stesso. Stiamo parlando di un giovane pilota velocissimo, soprattutto negli anni McLaren (2002-2006), del pilota destinato a raccogliere l’eredità di Schumacher in Ferrari, frustrato all’inizio del viaggio da qualche atteggiamento non proprio decifrabile di Jean Todt, disposto a chiamare al telefono Schumi, passando la comunicazione a Kimi, pochi istanti dopo la sua vittoria al debutto in rosso, Australia 2007, per una immagine di curiosa insofferenza da parte del finlandese. Veloce e pochissimo disciplinato negli anni rampanti, con qualche concessione di troppo ai beveraggi, forte comunque, campione mondiale in un momento - sempre 2007 - molto confuso e difficile da analizzare visti i contraccolpi prodotti dalla Spy Story e dal conflitto Alonso - Hamilton in McLaren.

A lui, Raikkonen, interessava, interessa guidare. Non sopporta di essere toccato, non ama la folla, non regge oltre i minimi dovuti i giornalisti, se ne infischia da sempre dei propri tifosi e per questo a chi tifa piace un sacco, come se rappresentasse un simbolo anomalo e raro. Il suo famoso messaggio radio ai tempi Lotus è diventato una specie di icona, il soprannome “Iceman” non rispecchia un carattere ben più emotivo di quanto si pensi o appaia. La sua terza parte di carriera, questa, avviata con il ritorno a Maranello nel 2014, ha mostrato un pilota non più in linea con gli alti standard di rendimento che aveva mostrato in precedenza. I confronti con Alonso e Vettel, in questo senso, sono impietosi. In compenso, si è sposato, è diventato padre, ha raggiunto un equilibrio adulto, una serenità ben più marcata. Continuando ad offrire a sprazzi qualche acuto, alternati a prestazioni così così.

Il rispetto per Raikkonen è enorme ed è giusto riconoscere i suoi meriti. Ci sta che lo si possa anche criticare quando proprio un campione come lui, mostra qualche calo netto. È successo spesso negli ultimi otto anni, anche se farlo notare innesca polemiche immediate, come se Kimi fosse - a differenza di altri colleghi - non discutibile di fronte ad una schiera di appassionati irriducibili. Pazienza. È stato bello vederlo filare in gloria, è stato premiato, ha guadagnato moltissimi denari, è stato sopravvalutato in questa fase finale di una carriera strepitosa. Bene? Ma certo.

Molti anni fa gli domandai quale fosse il momento più noioso di un weekend di gara. “Questo” rispose. Mandai in onda domanda e risposta non perché mi sentissi offeso ma per trasmettere un raro momento di verità. Lui, Kimi, non ha mai voluto raccontarsi davvero, non ha mai voluto rispondere davvero. Il che ne ha fatto un caso unico e amato. Ci sono molti modi per essere un campione, per valutare lo stile di un campione. In ogni caso, sinceramente grazie. E buon vento. Con la sensazione che sia in arrivo un altro Raikkonen, Robin, già pronto, a quanto mi dicono, a seguire le orme di papà.