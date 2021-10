Terruzzi racconta: cicale o formiche?

Il resto, visto che non compare in classifica, conta meno. Resteranno tracce assai più deboli della galoppata in testa di Norris e soprattutto della decisione di non fermarsi ai box per il cambio gomme, il cui prezzo ha comportato la perdita della gara, del podio, di tutto o quasi. Un ragazzo coraggioso, certo, ma anche un testone, persino un presuntuoso. Nando come Charles Leclerc, la cui strepitosa e azzardatissima partenza, la cui rimonta furibonda e potenzialmente memorabile sono convogliate in uno scivolone sul bagnato con gomme da asciutto. Sainz, altra Ferrari, sul podio e davanti a Leclerc nella classifica iridata.