Terruzzi racconta: tutti ai piedi di Ciccio, il maestro della Targa

Si descriveva come un signor nessuno. Era un re, a suo modo, fiero del proprio lavoro nel negozio sul lungomare di Cefalù stracolmo di foto, autografi, lettere firmate da campioni di epoche diverse. Diceva: questo è uno dei luoghi più belli del mondo. L’acqua turchese lungo la passeggiata, ocra delle case attorno. Da quel paradiso naturale non si è mosso mai. Bisognava andare a trovarlo, stare lì ad ascoltare mille storie da corsa. Poi, con pochi gesti semplici disegnava a mano la forma del piede su un cartoncino, chiudeva bottega a camminava lento sino al suo vecchio laboratorio, infilato nel borgo, una specie di basso, minuscolo. Ritagli di pelle colorata ovunque, gli arnesi di sempre. “Coraggio prova tu”. Un macchinario, datato anche quello, che “stampa” la pianta nella pelle, taglierini, aghi e fili. “Le mie scarpe non sono cambiate mai”. La firma, “Ciccio”, in corsivo, impressa sulla tomaia, inconfondibile.

Si descriveva come un signor nessuno. Era un re, a suo modo, fiero del proprio lavoro nel negozio sul lungomare di Cefalù stracolmo di foto, autografi, lettere firmate da campioni di epoche diverse. Diceva: questo è uno dei luoghi più belli del mondo. L’acqua turchese lungo la passeggiata, ocra delle case attorno. Da quel paradiso naturale non si è mosso mai. Bisognava andare a trovarlo, stare lì ad ascoltare mille storie da corsa. Poi, con pochi gesti semplici disegnava a mano la forma del piede su un cartoncino, chiudeva bottega a camminava lento sino al suo vecchio laboratorio, infilato nel borgo, una specie di basso, minuscolo. Ritagli di pelle colorata ovunque, gli arnesi di sempre. “Coraggio prova tu”. Un macchinario, datato anche quello, che “stampa” la pianta nella pelle, taglierini, aghi e fili. “Le mie scarpe non sono cambiate mai”. La firma, “Ciccio”, in corsivo, impressa sulla tomaia, inconfondibile.

è scomparso all’alba del 2023. Aveva 86 anni. Calzolaio da una vita, per un’esistenza intera. Scarpe per i villeggianti, per dame e signorine che vanno e vengono come sirene in vacanza. Si ma a Cefalù facevano casa ben altri.

Ciccio, Francesco Liberto, è scomparso all’alba del 2023. Aveva 86 anni. Calzolaio da una vita, per un’esistenza intera. Scarpe per i villeggianti, per dame e signorine che vanno e vengono come sirene in vacanza. Si ma a Cefalù facevano casa ben altri. Piloti, acchiappati dal fascino potentissimo della Targa Florio, la grande corsa, prima edizione 1906, un colpo d testa, di genio, di Vincenzo Florio. Cerda, Caltavuturo, Castellana, Petralia, Sottana, Petralia Soprana, Geraci, Castelbuono, Isnello, Collesano. Paesi quieti sulle Madonie, squarciati dallo smalto delle carrozzerie, scossi dal boato degli scarichi. Curve secche, rette brevi, cavalli, buoi, muri a secco, insidie: 146 chilometri per le prime edizioni; 108 km negli anni Venti per le sfide tra Tazio Nuvolari e Achille Varzi; 72 km prima e soprattutto dopo la seconda grande guerra, l’epoca d’oro, la Targa prova valida del campionato mondiale Marche.

Ciccio, Francesco Liberto, è scomparso all’alba del 2023. Aveva 86 anni. Calzolaio da una vita, per un’esistenza intera. Scarpe per i villeggianti, per dame e signorine che vanno e vengono come sirene in vacanza. Si ma a Cefalù facevano casa ben altri. Piloti, acchiappati dal fascino potentissimo della Targa Florio, la grande corsa, prima edizione 1906, un colpo d testa, di genio, di Vincenzo Florio. Cerda, Caltavuturo, Castellana, Petralia, Sottana, Petralia Soprana, Geraci, Castelbuono, Isnello, Collesano. Paesi quieti sulle Madonie, squarciati dallo smalto delle carrozzerie, scossi dal boato degli scarichi. Curve secche, rette brevi, cavalli, buoi, muri a secco, insidie: 146 chilometri per le prime edizioni; 108 km negli anni Venti per le sfide tra Tazio Nuvolari e Achille Varzi; 72 km prima e soprattutto dopo la seconda grande guerra, l’epoca d’oro, la Targa prova valida del campionato mondiale Marche.