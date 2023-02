Terruzzi racconta: il ciclo di Verstappen

Per il campione del mondo in carica l’annata agonistica che sta per cominciare rappresenta un punto di svolta. In alto, ovviamente. Ma sì, perché se Red Bull dovesse confermarsi vincente, per Verstappen significherebbe aprire un ciclo di lungo corso, con la concreta possibilità di allungare la propria striscia iridata: due Mondiali consecutivi già in tasca, con ottime possibilità per accumularne altri, in sequenza, come è accaduto a Schumacher, a Vettel, a Hamilton in tempi recenti. Cicli dominati da un solo team.