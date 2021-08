Terruzzi racconta: F1, i conti che non tornano

Non tutti i conti tornano a metà di questo Mondiale. Tornano quelli di Hamilton, certamente, molto meno quelli di Verstappen, tanto per citare i primi della lista. Il motivo è semplice e sta nella memoria di ciascuno di noi, indipendentemente dal tifo. Per capirci basti pensare al doppio cazzotto rimediato da Max in Inghilterra e in Ungheria. Con qualche responsabilità a Silverstone dove - detta a freddo e comodamente - avrebbe potuto e dovuto lasciar passare Lewis, aggressivo come si stava dimostrando al primo giro della gara; senza colpa alcuna all’Hungaroring. Due corse che hanno portato molti punti da una parte e pochissimi dall’altra, due corse che avrebbero potuto dare a Verstappen una classifica ben diversa oggi, basata sul valore proprio e della sua Red Bull.