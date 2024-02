Terruzzi racconta: un conto mai così alla rovescia

L’inverno della Formula 1 sta per finire: primi e unici test dal 21 al 23 febbraio; prima prova del Mondiale il 2 marzo. E primo podcast, per noi che ci frequentiamo in pianta stabile, subito dopo i test. Un po’ tutti noi, ma anche le persone coinvolte nel lavoro dei team, sappiamo perfettamente che le chiacchiere stanno a zero. Ma sì, ogni presentazione è stata accompagnata da generiche spiegazioni tecniche, da immagini che dicono tutto e niente, salvo informarci delle nuove colorazioni e degli sponsor che appaiono sulle carrozzerie, dalle parole dei piloti cariche di fiducia ma anche di prudenza. Il motivo è semplice: solo la pista darà veri segnali, informazioni utili, squarci realistici su un panorama che resta vago, basato su investimenti finanziari ed emotivi in attesa di riscontro.

