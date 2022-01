Terruzzi racconta: F1, cose mai viste

Mentre la nuove macchine si preparano ad andare in pista per una sfida epocale, destinata a segnare l’intero scenario futuro della F1, siamo qui alle prese con qualcosa di ben poco comprensibile.

Mentre la nuove macchine si preparano ad andare in pista per una sfida epocale, destinata a segnare l’intero scenario futuro della F1, siamo qui alle prese con qualcosa di ben poco comprensibile. Lewis Hamilton, ad esempio. Il quale magari annuncerà il suo verbo in queste ore, tra due minuti o due giorni, vedremo. Intanto, nisba, silenzio, mistero. Di lui, del pilota che più di ogni altro ha caratterizzato l’ultimo decennio, nulla si sa. Da comunicatore compulsivo a fantasma del web. È un suo diritto, intendiamoci, ma questa sceneggiata indica qualche nota fasulla. Intanto è assurdo che la Mercedes non conosca le decisioni del suo primo attore. Infatti è probabile che il team abbia esatta cognizione dello stato dell’arte, ma rispetti questa balzana consegna al silenzio, decisa per una sorta di ripicca - comprensibile certo ma ormai scaduta - di fronte alle decisioni che hanno determinato l’esito del Mondiale 2021.

Mentre la nuove macchine si preparano ad andare in pista per una sfida epocale, destinata a segnare l’intero scenario futuro della F1, siamo qui alle prese con qualcosa di ben poco comprensibile. Lewis Hamilton, ad esempio. Il quale magari annuncerà il suo verbo in queste ore, tra due minuti o due giorni, vedremo. Intanto, nisba, silenzio, mistero. Di lui, del pilota che più di ogni altro ha caratterizzato l’ultimo decennio, nulla si sa. Da comunicatore compulsivo a fantasma del web. È un suo diritto, intendiamoci, ma questa sceneggiata indica qualche nota fasulla. Intanto è assurdo che la Mercedes non conosca le decisioni del suo primo attore. Infatti è probabile che il team abbia esatta cognizione dello stato dell’arte, ma rispetti questa balzana consegna al silenzio, decisa per una sorta di ripicca - comprensibile certo ma ormai scaduta - di fronte alle decisioni che hanno determinato l’esito del Mondiale 2021.

Anche perché sostituire uno così, a squadre definite e senza campionissimi in libera circolazione, sarebbe un mezzo disastro non solo per Mercedes. Macché, siamo ai “non si sa” mentre vengono preparate le passerelle per le nuove vetture, il che è paradossale trattandosi di un protagonista assoluto, con tutta una serie di connessioni anche economiche visto appunto il peso del campione “scomparso” ma pronto a riemergere.

C’è di mezzo la nota inchiesta FIA sui fatti di Abu Dhabi, d’accordo, le cui risultanze arriveranno comunque a marzo, troppo tardi per tenere in piedi la protesta. E quindi?

C’è di mezzo la nota inchiesta FIA sui fatti di Abu Dhabi, d’accordo, le cui risultanze arriveranno comunque a marzo, troppo tardi per tenere in piedi la protesta. E quindi? Quindi Hamilton correrà il prossimo campionato. Anche perché sostituire uno così, a squadre definite e senza campionissimi in libera circolazione, sarebbe un mezzo disastro non solo per Mercedes. Macché, siamo ai “non si sa” mentre vengono preparate le passerelle per le nuove vetture, il che è paradossale trattandosi di un protagonista assoluto, con tutta una serie di connessioni anche economiche visto appunto il peso del campione “scomparso” ma pronto a riemergere.

C’è di mezzo la nota inchiesta FIA sui fatti di Abu Dhabi, d’accordo, le cui risultanze arriveranno comunque a marzo, troppo tardi per tenere in piedi la protesta. E quindi? Quindi Hamilton correrà il prossimo campionato. Anche perché sostituire uno così, a squadre definite e senza campionissimi in libera circolazione, sarebbe un mezzo disastro non solo per Mercedes. Macché, siamo ai “non si sa” mentre vengono preparate le passerelle per le nuove vetture, il che è paradossale trattandosi di un protagonista assoluto, con tutta una serie di connessioni anche economiche visto appunto il peso del campione “scomparso” ma pronto a riemergere.

Vincitore di quattro titoli mondiali, da anni super consulente del team francese, la cui gestione inquieta assai. Marcin Budkowski, team principal nel 2021, è uscito dalla squadra ad inizio anno. Si mormora possa essere sostituito da Otmar Szafnauer che nel frattempo ha lasciato l’Aston Martin. In compenso, il CEO Alpine, Laurent Rossi, continua a mostrare il desiderio di governare la squadra oltre che le finanze della comitiva, mentre non è ancora definito il ruolo di Davide Brivio chiamato dal presidente Renault Luca De Meo, un anno fa, a ricoprire il ruolo di team manager.

Intanto, l’Alpine Renault ha licenziato Alain Prost. Vincitore di quattro titoli mondiali, da anni super consulente del team francese, la cui gestione inquieta assai. Marcin Budkowski, team principal nel 2021, è uscito dalla squadra ad inizio anno. Si mormora possa essere sostituito da Otmar Szafnauer che nel frattempo ha lasciato l’Aston Martin. In compenso, il CEO Alpine, Laurent Rossi, continua a mostrare il desiderio di governare la squadra oltre che le finanze della comitiva, mentre non è ancora definito il ruolo di Davide Brivio chiamato dal presidente Renault Luca De Meo, un anno fa, a ricoprire il ruolo di team manager.

Intanto, l’Alpine Renault ha licenziato Alain Prost. Vincitore di quattro titoli mondiali, da anni super consulente del team francese, la cui gestione inquieta assai. Marcin Budkowski, team principal nel 2021, è uscito dalla squadra ad inizio anno. Si mormora possa essere sostituito da Otmar Szafnauer che nel frattempo ha lasciato l’Aston Martin. In compenso, il CEO Alpine, Laurent Rossi, continua a mostrare il desiderio di governare la squadra oltre che le finanze della comitiva, mentre non è ancora definito il ruolo di Davide Brivio chiamato dal presidente Renault Luca De Meo, un anno fa, a ricoprire il ruolo di team manager.