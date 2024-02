Terruzzi racconta: dai test ai podcast. Stiamo arrivando

per rivelare qualcosa, non tutto, mai abbastanza, di un panorama che comparirà davvero, nella sua complessità, tra qualche settimana. Uomini e macchine in pista, in gara.

Dunque, in attesa di capire meglio, sono qui a scrivervi per annunciare qualcosa che ci riguarda, cari amici vicini e lontani. Settimana prossima, poco dopo la conclusione dei test, torneremo con il primo podcast del 2024. Pino Allievi e Stefano Nicoli si sono allenati duramente durante l’inverno (pesi e palestra per Stefano, cibi e bevande per Pino) con l’intenzione di farmi adeguata compagnia in questo nuovo viaggio carico di discussioni, analisi, amenità e balle varie. Con dentro parecchie novità. Vi aspettiamo numerosi e prodigiosi come sempre. Mentre a partire dal Gran Premio del Bahrain torneranno le “Pagelline” che tanto vorrebbero far sorridere e che talvolta fanno andare in bestia chi le prende sul serio. Lo ripeto nuovamente qui: dare i voti ai piloti è impossibile, salvo giocare un po’. Motivo: non sappiamo, nessuno salvo loro conosce, quali sforzi, quali problemi incontra un campione per chiudere magari al quinto posto una gara. Talvolta più complessi rispetto, magari, a chi vince. Dunque, meglio divertirci un poco piuttosto che metterla giù dura.