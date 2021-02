Terruzzi racconta: l'eredità di Niki Lauda

Sono certo di non annoiarvi perché Niki resta una delle figure più rilevanti della storia sportiva. Nel mio album personale occupa una stanza dorata, in compagnia di pochi altri personaggi dello sport… Muhammad Alì, Enzo Ferrari, Ayrton Senna, Walter Bonatti, Ottavio Missoni, che dallo sport proveniva e che una strepitosa leggerezza da sport conservò sempre.

Lauda, insomma, mi manca. Credo manchi moltissimo a questa F1 perché uno come lui, con la sua testa sveglia, la sua abitudine a procedere per vie dirette, la sua cruda e cinica sincerità, avrebbe potuto continuare a ricoprire ruoli di primissimo ordine, non tanto o non solo dentro un team o una Casa ma al vertice degli organismi che gestiscono e programmano il Mondiale. Me lo immagino dialogare con Stefano Domenicali, ad esempio, per condividere una visione sul futuro delle corse, finalmente sgombrata da un agire fatto di troppe ombre, troppe commistioni.

Talvolta ho pensato a Lauda come ad un possibile, illuminato e disinteressato presidente della Federazione Internazionale, accorgendomi regolarmente dell’errore. Non avrebbe mai accettato una posizione del genere oppure persino lui non sarebbe riuscito a scardinare un sistema elettorale basato su ingredienti che con Niki c’entrano pochissimo o nulla.

