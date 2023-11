Terruzzi racconta: eroi nascosti

Anni fa Stefano Domenicali, capo supremo della Formula 1, auspicava l’avvento di piloti-eroi. In quell’intervista si riferiva soprattutto a Lewis Hamilton, alle sue battaglie sui diritti civili. Un atteggiamento adottato anche da Sebastian Vettel nell’ultima fase della carriera. Nel giro di pochi mesi, Lewis ha attenuato decisamente la tendenza ad esporsi, Vettel venne penalizzato , addirittura, per aver ostentato maglia e mascherina arcobaleno a Budapest, in aperta polemica contro le leggi anti-LGBTQ+ del governo ungherese. Cito questi due casi come eventi rari e quasi dimenticati per segnalare una progressiva latitanza dei piloti da Grand Prix non semplicemente dai temi che agitano il sociale. Chi corre in F1 sembra preferire un atteggiamento professionale che li esenta da altri compiti. Ragazzi giovani e popolarissimi disposti a parlare quasi esclusivamente dei temi inerenti alle gare. Corrono, vincono, perdono, si battono, patiscono un handicap o un guasto, commettono errori e imprese in pista. Che altro? Poco o nulla. Al massimo, utilizzando la rete, segnalano una località di vacanza o un fidanzamento. Sono notizie ponderate e studiate nella forma, sprovviste di accessi, di una qualche discussione. Cosa che rende questa generazione di campioni molto diversa da quelle che abbiamo incontrato nel passato. Eroi? Mah, non proprio: fenomeni del volante, certo, protetti e per molti versi misteriosi, lontani dalla fantasia di chi guarda.