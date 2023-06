Terruzzi racconta: eroi romantici dimenticati

morto il 2 luglio 1973, giusto 50 anni fa, 33 giorni dopo il tremendo incidente subito durante la 500 Miglia di Indianapolis. Lottava per la vittoria, aveva appena fatto rifornimento, viaggiava forte quando la sua Eagle-Offenhauser, come impazzita, andò a sbattere contro il muro all’interno dell’ovale, esplodendo. Lui, “Swede” catapultato verso l’esterno, intrappolato in un troncone in fiamme. Vivo. Vigile. Le immagini: tremende. La morte: complicazioni polmonari. Forse. Epatite B contratta durante una trasfusione. Forse. Dubbi. Scaduti e ormai inutili.

Il tweet è comparso all’improvviso. Firmato Angela Savage, figlia di Davis Earl “Swede” Savage, morto il 2 luglio 1973, giusto 50 anni fa, 33 giorni dopo il tremendo incidente subito durante la 500 Miglia di Indianapolis. Lottava per la vittoria, aveva appena fatto rifornimento, viaggiava forte quando la sua Eagle-Offenhauser, come impazzita, andò a sbattere contro il muro all’interno dell’ovale, esplodendo. Lui, “Swede” catapultato verso l’esterno, intrappolato in un troncone in fiamme. Vivo. Vigile. Le immagini: tremende. La morte: complicazioni polmonari. Forse. Epatite B contratta durante una trasfusione. Forse. Dubbi. Scaduti e ormai inutili.

Il tweet è comparso all’improvviso. Firmato Angela Savage, figlia di Davis Earl “Swede” Savage, morto il 2 luglio 1973, giusto 50 anni fa, 33 giorni dopo il tremendo incidente subito durante la 500 Miglia di Indianapolis. Lottava per la vittoria, aveva appena fatto rifornimento, viaggiava forte quando la sua Eagle-Offenhauser, come impazzita, andò a sbattere contro il muro all’interno dell’ovale, esplodendo. Lui, “Swede” catapultato verso l’esterno, intrappolato in un troncone in fiamme. Vivo. Vigile. Le immagini: tremende. La morte: complicazioni polmonari. Forse. Epatite B contratta durante una trasfusione. Forse. Dubbi. Scaduti e ormai inutili.

Angela era ancora nel grembo della madre, Sheryl, quel 2 luglio ’73. Ha una sorella maggiore, Shelly, un fratello, John. Nel messaggio informa di una cerimonia in memoria del padre, organizzata nella città natale, San Bernardino, California il 24 giugno scorso. Abbastanza per innescare la mia curiosità.

Angela era ancora nel grembo della madre, Sheryl, quel 2 luglio ’73. Ha una sorella maggiore, Shelly, un fratello, John. Nel messaggio informa di una cerimonia in memoria del padre, organizzata nella città natale, San Bernardino, California il 24 giugno scorso. Abbastanza per innescare la mia curiosità.