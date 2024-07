Terruzzi racconta: Ferrari al bivio

Forse a Maranello erano consapevoli da tempo. Preparati dunque ad affrontare le conseguenze delle dimissioni di Enrico Cardile, direttore tecnico deciso a trasferirsi in Inghilterra, fronte Aston Martin. Non la prima diserzione. Da Maranello sono partiti parecchi personaggi rilevanti nelle ultime due stagioni - da David Sanchez a Laurent Mekies - mentre altre figure sono state avvicendate - ultimo caso: Bryan Bozzi al posto di Xavi Marcos nel ruolo di ingegnere di pista di Leclerc. In compenso, è stato annunciato l’arrivo di Loic Serra proveniente dalla Mercedes. Un bravo tecnico, specialista della performance. Non un progettista, dunque, capace di realizzare o supervisionare la “costruzione” dell’intera monoposto. Il tutto mentre il tempo corre, insieme al calendario delle gare, cosa che rende già urgente la definizione della macchina per il 2025.