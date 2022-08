Terruzzi racconta: Ferrari, un tocco di leggerezza

Capisco e condivido le delusioni, i dispiaceri nel vedere in affanno la Ferrari, soprattutto dopo aver fantasticato su reiterati trionfi Ferrari. Ma, credo, a tutto ci deve essere un limite. Perché un conto sono le critiche, magari analitiche e virate ad un minimo di positività, un altro sono gli insulti, gli eccessi. Tutta roba che non serve a nessuno, pur dentro un epoca che autorizza sin tropo ogni intolleranza. Errori? Certo. Senza dimenticare di avere a che fare con una macchina non semplicemente felice. Destinata ad essere protagonista nei prossimi anni. Lo dico a beneficio di chi vorrebbe decapitare Mattia Binotto all’istante. Chiunque altro, al suo posto, beneficerà a lungo del lavoro svolto sin qui. Un lavoro non completato.

La ragione, proprio Binotto l’ha spiegata più volte: un conto è tornare competitivi (obiettivo peraltro raggiunto, al pari di una promessa mantenuta); un altro è vincere il Mondiale. Il salto in avanti prodotto dalla scuderia comporta infatti qualche fragilità, sia motoristica, sia operativa. Manca l’affidabilità. Ma l’affidabilità la si raggiunge, mentre non si può cambiare il destino di una vettura poco competitiva. E manca una visione più aggressiva ed efficace sulle strategie. Il che è un dato di realtà figlio della pressione enorme che ogni uomo Ferrari deve sopportare. Soprattutto quando si punta a vincere. Il che, in un team che a vincere non è ancora abituato, genera prudenze nocive. È la paura di sbagliare che porta a commettere sbagli. Paradossalmente, chi vuole sostenere la squadra, compresi i vertici dell’azienda, dovrebbe rasserenare piuttosto che stressare. Con la certezza che ogni sostegno potrà dare slanci utili.

Serviranno rinforzi, certamente. Ma è anche vero che molte mosse decise in questi mesi sono sembrate ben più gravi rispetto a ciò che stava accadendo in pista. Le analisi qui si fanno complesse e non cambiano comunque il segno di una stagione fatta di soli picchi, in alto, in basso. Di fronte ai quali il team principal ha regolarmente esposto se stesso cercando di spiegare senza scaricare chi lavora con lui. Un atteggiamento molto apprezzato dalla stampa estera, per nulla o quasi da queste parti dove sembra facilissimo sparare sentenze definitive che, con i meccanismi complessi di questo sport, c’entrano poco o nulla.

Io stesso talvolta comprendo solo il lunedì pomeriggio, analizzando le cose con calma e maggiori elementi, ciò che è accaduto in gara. Per dire quanta cautela (mi e ci) servirebbe prima di buttar lì un giudizio. Virati un po’ tutti su qualche elemento macroscopico piuttosto che sulla genesi di una decisione. Che cosa direbbe un architetto, un medico, un fabbro se il primo che passa lo accusasse di non saper fare il suo lavoro? Reagirebbe, immagino: che ne sa lei, scusi, di ciò che faccio e di come faccio io? È un paradosso, sia chiaro, che però contiene un invito ad evitare la giustizia sommaria basandosi solo su sensazioni, su elementi parziali. Lo dico pur misurando errori e feste mancate. Ma fare parte, condividere una passione significa anche fare squadra, soprattutto nei momenti difficili.

Ci stanno le critiche, figuriamoci. Un po’ meno certi eccessi di presunzione che pure imperversano anche qui. È un tempo difficile questo, siamo tutti provati, basta leggere un giornale o guardare la tv per misurare preoccupazione e desiderio di gioia. Ma occhio a caricare ogni aspettativa su una sfida sportiva comunque ardua, comunque ricca di note positive. Lo dico non semplicemente per difendere gli uomini Ferrari ma nella certezza che un pizzico di comprensione, di accoglienza, un tocco di leggerezza faccia bene a chi questi sentimenti salva e pratica. Non solo guardando un Gran Premio.

Buone vacanze, intanto e davvero. A ciascuno di voi.