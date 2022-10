Terruzzi racconta: la festa non è qui

Forse si è divertito solo Perez. Non certo Leclerc. Non certo Hamilton. Non certo Verstappen. Sto parlando di Singapore, intesa come pista. Per molti verso emblematica di un “trend” come dicono quelli che sanno lo spagnolo. Ampio spazio all’estro dei cameramen, alle meraviglie da mostrare muovendo gli elicotteri. La coreografia: mirabolante. La “skyline”, come dicono quelli che sanno il polacco, scintillante. Bello, no? Per portare un amico, per attrarre signori benestanti con l’idea di trasformarli in sponsor, per raccontare di esserci stato, di far parte. Il tendone del circo issato e illuminato alla grande. Certo. Un po’ come accade a Montecarlo o a Miami. Come accadrà probabilmente a Las Vegas. Modelli di riferimento ai quali si ispirano molte “new entry”, come dicono quelli che sanno l’italiano, del Mondiale. Penso a Jeddah e persino ad Abu Dhabi. Tutti luoghi che hanno in comune le seguenti caratteristiche: tracciato cittadino, sfarzo attorno alla pista, nessuna possibilità di superare (Jeddah, una mezza eccezione con però altre pesanti controindicazioni). Il che rende l’eccitazione dell’attesa direttamente proporzionale alla delusione che riempie il bilancio. Ma sì, perché alla fine della fiera, questo conta per chi guarda: la qualità della sfida agonistica. Il resto, a meno di non avere altre priorità connesse a un Gran Premio, interessa ben meno.