Terruzzi racconta: F1 - FIA, collisioni e collusioni

L’inchiesta avviata dalla Federazione Internazionale dell'Automobile per indagare eventuali scambi di informazioni riservate in casa Wolff (Toto a capo della Mercedes, la moglie Susie responsabile della F1 Academy per conto di Liberty Media e cioè della FOM) è stata ritirata in un baleno. Una pessima figura per il presidente Mohammed Ben Sulayem che si è forse accorto in ritardo della natura e della forza del legame tra i team e la FOM, la struttura guidata da Stefano Domenicali, che gestisce i GP, investe e distribuisce utili a tutti, FIA compresa. Ma questo è solo l’ultimo capitolo di un conflitto ormai emerso tra due entità che viaggiano a velocità assai diverse. Da una parte c’è un fondo che trasforma le corse in eventi, che coinvolge organizzatori, finanziatori e televisioni di tutto il mondo, dall’altra un ente troppo spesso in affanno sul fronte della gestione sportiva delle corse. L’elenco dei “guasti” è sterminato, basti pensare alla fine caotica del Mondiale 2021 ad Abu Dhabi, ai criteri ondivaghi nell’attribuire sanzioni, alle disfunzioni dei circuiti (dai cordoli del Qatar al tombino di Las Vegas), alle lentezze nelle comunicazioni, eccetera, eccetera eccetera. I nervi sono coperti, le differenze evidenti, i rapporti quasi inscindibili.