Terruzzi racconta: per finire, per cominciare

chiamato a dare dimostrazione di capacità ma anche, se possibile, di sincerità. La nuova macchina è ultimata, sono in produzione i pezzi che la compongono. Di lei, della Ferrari che debutterà in pubblico il 14 febbraio,

ancora per qualche ora. Così, tra il lusco e il brusco, il sonno e la veglia, insomma in questo limbo che segna il passaggio al 2023, son qui a maneggiare qualche ricordo, qualche pensierino e altri buoni propositi. E siccome

Siamo a cavallo, ancora per qualche ora. Così, tra il lusco e il brusco, il sonno e la veglia, insomma in questo limbo che segna il passaggio al 2023, son qui a maneggiare qualche ricordo, qualche pensierino e altri buoni propositi. E siccome il rosso resta il colore delle feste attorno al Natale, trovo la Ferrari nei pensieri. Non sto qui a ribadire qualche rimpianto. Realismo, piuttosto. C’è un nuovo team principal, trattasi di Frederic Vesseur, chiamato a dare dimostrazione di capacità ma anche, se possibile, di sincerità. La nuova macchina è ultimata, sono in produzione i pezzi che la compongono. Di lei, della Ferrari che debutterà in pubblico il 14 febbraio, si dice un gran bene. Vedremo.

Siamo a cavallo, ancora per qualche ora. Così, tra il lusco e il brusco, il sonno e la veglia, insomma in questo limbo che segna il passaggio al 2023, son qui a maneggiare qualche ricordo, qualche pensierino e altri buoni propositi. E siccome il rosso resta il colore delle feste attorno al Natale, trovo la Ferrari nei pensieri. Non sto qui a ribadire qualche rimpianto. Realismo, piuttosto. C’è un nuovo team principal, trattasi di Frederic Vesseur, chiamato a dare dimostrazione di capacità ma anche, se possibile, di sincerità. La nuova macchina è ultimata, sono in produzione i pezzi che la compongono. Di lei, della Ferrari che debutterà in pubblico il 14 febbraio, si dice un gran bene. Vedremo.