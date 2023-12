Terruzzi racconta: futuro a rischio

Sono giorni di stallo, quelli che separano il Natale dall’inizio del nuovo anno. I motori tacciono, i campioni pure, dunque possiamo star qui un po’ noi a chiacchierare immaginando scenari futuri possibili o probabili. Quelli, ad esempio di chi ha molto da perdere pensando al prossimo campionato del mondo. La lista? Lunghetta. Ecco le mie proposte.

Mohammed Ben Sulayem. È il presidente FIA, è reduce da una annata disastrosa se accumuliamo i pasticci dei suoi uomini sui campi di gara a quelli politici e recenti, tipo inchiesta sulla famiglia Wolff annunciata e poi ritirata vista la reazione di team e FOM. Urge reset, come dicono a Tbilisi. Altrimenti monterebbe un rischio secessione peraltro già nell’aria. Cosa manca? Visione e concretezza in luogo di una manifesta ambizione.

Sergio Perez. Beh, peggio pare difficile. Meglio, anzi molto meglio è auspicabile. L’Emiliano Zapata della F1 deve cacciare in pista, se non una rivoluzione, ben altra condizione. Per lui trattasi di stagione decisiva. In caso di delusione, la carriera rischierebbe il sipario. Dorato, comunque. Sergio ha già ricevuto moltissimo, rispetto a moltissimi colleghi.

Charles Leclerc. Anche per lui, un anno, il prossimo, fondamentale. Attende da tempo una Ferrari vincente in pianta stabile. Ha voglia, talento e numeri per puntare al titolo ma sta pazientando da anni. E se non dovesse funzionare, il 2024 potrebbe far scattare qualche dubbio sul matrimonio non ancora felicissimo con il Cavallino.

Lando Norris. È una promessa ma adesso serve mantenere. Mica facile data la consistenza non certa della McLaren, data la crescita esponenziale del suo partner, Oscar Piastri. Che Lando deve battere provando a vincere, cosa che non gli è ancora riuscita. Dunque, una stagione critica, per almeno un paio di motivi.

Frederic Vasseur. Non avrà più alibi. E, come noto, il team principal della Ferrari, se le cose non vanno, paga.

Toto Wolff. Il discorso vale anche per il boss Mercedes reduce da due annate storte. Tocca ripristinare una eccellenza, altrimenti persino il suo prestigio comincerebbe a mostrare qualche crepa.

James Allison ed Enrico Cardile. Direttori tecnici di Mercedes e Ferrari chiamati ad un recupero (sulla Red Bull) arduo e complesso. Trattandosi di team di vertice, il loro compito subirà pressioni enormi.

Fernando Alonso. Beh, la grinta è inossidabile ma anche per Fernando il tempo stringe. Dovrà confermarsi in un team che attende i motori Honda nel prossimo futuro, scopo allungare ulteriormente una carriera mai premiata abbastanza.

Daniel Ricciardo. Ha davanti una pista in salita. Battere Tsunoda e cacciare in pista qualche acuto che lo riporti al centro di una scena che l’ha emarginato. Sino a che punto per colpe sue? Vedremo.

Valtteri Bottas. Ci diamo una mossa? No, perché lo stipendio è alto, il rendimento non all’altezza. Mica facile fare il fenomeno con una Sauber ma certe latitanze non possono pagare (così tanto) all’infinito.

Kevin Magnussen. Ha patito il confronto con Hulkenberg. Un anno va bene, due molto meno. La sua permanenza in F1 è a rischio, salvo imprese memorabili. Mica detto.

A tutti voi, e a loro, comunque, buon anno!