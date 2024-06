Terruzzi racconta: giù le maschere

Il tempo delle incertezze, dei proclami, delle ipotesi sta per finire. Due corse, in Canada prima, in Spagna poi, veramente importanti per capire chi può fare cosa nella corsa al Mondiale 2024. Il tema riguarda soprattutto Red Bull, alle prese con un doppio attacco. McLaren ha vinto a Miami, ha piazzato due macchine ai primi quattro posti a Montecarlo; Ferrari nel Principato ha ottenuto un successo clamoroso ed ha piazzato due piloti sul podio, dopo due terzi posti conquistati da Leclerc negli Usa e in Romagna. Tocca a Verstappen, soprattutto, cercare e fornire risposte - anche a se stesso - tra Montreal e Barcellona, il posto dove il suo volo magnifico cominciò nel 2016 quando vinse per la prima volta, all’esordio nel team ufficiale dopo trasferimento dalla squadra satellite, allora Toro Rosso. Un compito che sino a poche settimane fa era dato per scontato e che ora, invece, appare tutt’altro che semplice perché non è semplice comprendere il potenziale tecnico della sua vettura in una fase disturbata dall’addio di Adrian Newey.

Per la prima volta dopo due stagioni abbondanti è attesa una reazione dal gruppo di tecnici che lavora sulla macchina di Max, magari cercando - nel contempo - di recuperare Perez, alle prese di nuovo con una fase critica del suo percorso. In molti sono convinti che le risorse per riportare davanti il campione del mondo siano presenti, ma è anche vero che il fronte degli avversari è cresciuto, è mutato . Sino a che punto lo vedremo presto, soprattutto per quanto riguarda la Ferrari, dopo una serie di prestazioni confortanti ma non ancora sufficienti a capire se il rendimento della SF-24 sia da considerare stabilmente vincente. Chi ha offerto una crescita più costante e un’alta qualità un po’ ovunque è la McLaren ma anche a proposito del team inglese è presto per applicare etichette definitive. Il tutto al cospetto di classifiche iridate non proprio assestate.

