Terruzzi racconta: GP del Belgio, analisi all'asciutto

Punto primo: l’incidente di Norris del sabato è scaturito da un errore del pilota inglese, pur bravissimo. Lo dico nonostante le grida via radio di Vettel. Che di un errore si sia trattato l’ha dimostrato Russell approcciando l’Eau Rouge con un certo criterio. Si è corso o provato spessissimo con molta acqua in pista e cavarsela senza strafare credo faccia parte di quel mestiere lì.

