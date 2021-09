Qui, però, siamo di fronte ad alcuni elementi specifici che vi invito a considerare. Il primo: Hamilton aveva in programma di continuare la sua serie perfetta senza intralci. Con l’idea di raggiungere quota 8 titoli mondiali prima dell’avvento delle nuove regole tecniche, cosa che rischia di modificare l’intero panorama, minando la lunga e netta supremazia Mercedes. Il fatto di trovarsi davanti un pilota aggressivo, giovane e attrezzato nel 2021, lo pone in una condizione nuova che richiede reazioni specifiche.

La posizione di Max è sostanzialmente diversa. Per un primo, semplice, fondamentale motivo: è lui il favorito netto di questa sfida, vista la qualità della sua Red Bull e del motore Honda sulla maggioranza delle piste dove si decide la sfida. Lo sa benissimo Lewis che infatti applica un atteggiamento diverso, quello dello sfidante che cerca in ogni modo di innervosire, indispettire, provocare l’avversario. Ci sta. Si tratta persino di un comportamento dovuto poiché Hamilton ha tutto l’interesse a portare avanti l’antagonismo sino in fondo al campionato, sfruttando la propria esperienza in condizioni di inferiorità, cercando di minare il sistema nervoso di Verstappen costringendolo all’errore.

