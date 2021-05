Terruzzi racconta: il compito di Max

Il tema è nuovo, è complesso, è interessante. Per molte ragioni. Max Verstappen si trova nella condizione - molto attesa non solo da lui - di interrompere un ciclo di assoluta rilevanza storica. Ha una macchina, la Red Bull , in grado di complicare, come minimo, la corsa Mercedes; ha il talento che serve ad un giovane campione per diventare campione del mondo. Dunque, un compito molto, molto arduo sul quale balla non solo l’ambizione di Max. Per questo serve che metta da parte la fretta e applichi una razionalità assidua ad ogni frazione del proprio fare. Visto e considerato che, quando il livello della sfida si alza, Hamilton risponde come sa.

A vantaggio di Verstappen c’è qualche elemento buono subito e utile pensando al futuro. Lewis dovrà decidere se continuare o meno. Dovrà decidere se prolungare il contratto con Mercedes o cambiare team, considerando che la sua squadra attuale non vede l’ora di mettere in macchina George Russell, meno costoso e assai promettente. Un compagno destinato a diventare prima guida, non certo comprimario al fianco del re.

Su questa linea sottile Max può inserirsi e forzare. Mettendo alle strette i propri avversari in una fase che comporta prendere decisioni rilevanti sul futuro. Il tutto dentro una rivalità tecnica che potrebbe togliere energie allo sviluppo della vetture - completamente nuove - destinate al Mondiale 2022. Più durerà il testa a testa per la corona di questa stagione, più risorse verranno per forza destinate al 2021, un anno che proprio Mercedes avrebbe desiderato trascorrere in relativa e consueta tranquillità.

Sino ad oggi, dopo tre gare, Verstappen ha messo assieme molti acuti. È lui, evidentemente, l’unico candidato alternativo al titolo. Ha vinto a Imola, ha perso in Bahrain e in Portogallo dove sono emerse, insieme alle sue straordinarie doti di combattente, piccole sbavature. Minuscole, addirittura, visto che parliamo di centimetri. Abbastanza per annullare un sorpasso decisivo nel deserto, una pole provvidenziale e il punto per il giro più veloce a Portimao. Non sto parlando di errori gravi, sia chiaro, perché quando tocca rischiare per guadagnare un vantaggio, è facile incappare in una sbavatura. Ma il fatto è che, quasi certamente, sulle sbavature balla l’intero testa a testa.

Max Verstappen insegue Lewis Hamilton a Portimao © Peter van Egmond / Getty Images

Non serve, paradossalmente, la fretta. Non serve, magari e talvolta un grado di aggressività strepitoso. Facile a dirsi, stando qui, lo so benissimo. Ma Verstappen non ha alternative. Ha soltanto l’obbligo di mantenersi per un intero anno in uno stato di grazia totale. È accaduto a Imola, per dire. Dove l’errore (rimediato per una assoluta e fortunosa casualità) l’ha commesso Hamilton. Ciò significa attaccare, certo. Evitando, se possibile, di strafare. Per questo il suo compito è altamente complicato. Max “deve” osare e nel contempo dovrebbe evitare di eccedere nel farlo.

Nulla da dire in caso di sconfitta. In compenso, se riuscisse a farcela, entrerebbe a buon diritto in una vera aristocrazia sportiva. Quella che consente accesso a chi, per vincere, è costretto a battere un avversario strepitoso, forse e persino più esperto, più tattico, più bravo di lui.