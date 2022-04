Terruzzi racconta: Imola, primi e secondi

Una festa annunciata. Una Ferrari protagonista in casa. Una pista teoricamente favorevole al Cavallino. Imola è calda neanche fossimo ad agosto. Entusiasmi ritrovati per un capitolo di una sfida che ancora deve raccontare molte cose. Non solo: la corsa lungo il Santerno rischia di risultare decisiva per fissare gli equilibri all’interno di alcuni team di vertice. A cominciare proprio dalla Ferrari perché nel caso Leclerc dovesse allungare ulteriormente su Sainz, verrebbe difficile immaginare un futuro da potenziale prima guida per lo spagnolo, costretto dalla classifica del Mondiale a sostenere il compagno nella sua corsa verso il titolo. Al contrario - ed è motivo di ulteriore interesse - proprio Sainz farà di tutto per guadagnare un posto di assoluto rilievo in qualifica e quindi il diritto di giocarsela da protagonista in gara, giusto per raddrizzare un bilancio che, nel confronto diretto, non è ad oggi esaltante.