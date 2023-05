Terruzzi racconta: Imola resiste

Eppure alla bellezza di quei luoghi continuo a pensare come a qualcosa capace di resistere, rigenerarsi. Per questo mi permetto di scriverne qui e ora, con la pretesa di rilasciare una speranza concreta e la certezza che qualcosa di fondamentale resiste, resisterà, tornerà ad accogliere e ad offrire. Anche a chi, come noi, ama il motorismo. Imola, dunque, per ciò che non può subire offesa, per ciò che ha restituito e continuerà ad alimentare. Una nicchia di mondo forte, con una natura dominante, furiosa e sconvolgente oggi, più benigna e amica domani. Le cui immagini riusciranno di nuovo a segnalare una atmosfera particolarissima, simile a quella che circonda Silverstone, ai boschi che circondano Spa. Mi sono chiesto la ragione di quelle associazioni e le risposte hanno molto a che fare, un po’ a sorpresa, con ciò che di rurale non ha nulla. Vittorie e campioni, sorpassi e tragedie, tensioni e rumori in viaggio dentro una dimensione che con l’asfalto, con la ritmica forsennata di una gara nulla hanno a che fare