Terruzzi racconta: gli intralci della sfida

Forse non ci rendiamo conto a sufficienza. Di cosa significhi guidare al limite una Formula 1. Sto parlando di un mestiere altamente difficile, pur considerando le evoluzioni tecnologiche che hanno per un verso semplificato la pratica, grazie all’elettronica; per un altro complicato il lavoro da effettuare costantemente viaggiando a velocità estreme. Cinquanta giri durante i quali non si cambia più manualmente come un tempo, certo, ma vengono richiesti moltissimi interventi sulla vettura. Abbastanza da costringere a uno sforzo mentale spaventoso. Ci meravigliamo o addirittura scandalizziamo di fronte ad un testacoda, un errore. Il fatto è che diamo per scontato tutto ciò che un testacoda o un errore evita. Insomma, per chiarire il pensiero: questi ragazzi da F1 sono dei veri fenomeni, comunque li si guardi. Compiono imprese consuete talmente lontane dalla nostra gestualità, dal nostro modo di intendere la concentrazione, dal senso di protezione che pratichiamo quotidianamente, da collocarsi in una dimensione davvero lunare. Attori di uno spettacolo da sempre affascinante proprio perché dominato da esseri umani alle prese con un compito quasi inumano. Senza star qui a parlare dei rischi connessi alle corse.