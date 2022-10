Terruzzi racconta: “Jimmy” e la Ferrari bianca e blu

Una persona riservatissima e divertente al tempo stesso. Avvolto in una gestualità, in una postura, in uno stile - diciamo così - del tutto affascinante. Che fosse sdraiato dentro le sue Lotus o a piedi, nei pressi di un box, la tuta di cotone chiara, quelle scarpette morbide che usavano un tempo i piloti. Camminava sulle punte, curiosamente come Stewart.

alimentata dalle parole di chi lo vide correre, muoversi, parlare; da alcuni frammenti cinematografici, dai racconti della fidanzata, Sally Stokes, di Jackie Stewart che nella scia di Clark - scozzese come lui - crebbe, in tutti i sensi. Per non parlare delle meravigliose immagini firmate Rainer Schlegelmilch. Non solo un campione dotato

È una affezione, quella che misuro nei confronti di Clark, mista ad ammirazione e curiosità, alimentata dalle parole di chi lo vide correre, muoversi, parlare; da alcuni frammenti cinematografici, dai racconti della fidanzata, Sally Stokes, di Jackie Stewart che nella scia di Clark - scozzese come lui - crebbe, in tutti i sensi. Per non parlare delle meravigliose immagini firmate Rainer Schlegelmilch. Non solo un campione dotato di un talento leggendario. Una persona riservatissima e divertente al tempo stesso. Avvolto in una gestualità, in una postura, in uno stile - diciamo così - del tutto affascinante. Che fosse sdraiato dentro le sue Lotus o a piedi, nei pressi di un box, la tuta di cotone chiara, quelle scarpette morbide che usavano un tempo i piloti. Camminava sulle punte, curiosamente come Stewart. Guidava come un dio. Vinceva. Serio quasi sempre e poi sorridente. Un sorriso illuminato, bellissimo.

È una affezione, quella che misuro nei confronti di Clark, mista ad ammirazione e curiosità, alimentata dalle parole di chi lo vide correre, muoversi, parlare; da alcuni frammenti cinematografici, dai racconti della fidanzata, Sally Stokes, di Jackie Stewart che nella scia di Clark - scozzese come lui - crebbe, in tutti i sensi. Per non parlare delle meravigliose immagini firmate Rainer Schlegelmilch. Non solo un campione dotato di un talento leggendario. Una persona riservatissima e divertente al tempo stesso. Avvolto in una gestualità, in una postura, in uno stile - diciamo così - del tutto affascinante. Che fosse sdraiato dentro le sue Lotus o a piedi, nei pressi di un box, la tuta di cotone chiara, quelle scarpette morbide che usavano un tempo i piloti. Camminava sulle punte, curiosamente come Stewart. Guidava come un dio. Vinceva. Serio quasi sempre e poi sorridente. Un sorriso illuminato, bellissimo.

Com’è, come non è, mi è venuto in mente oggi, mentre mi apprestavo a scrivere la mia rubrica per voi. Lo spunto, un ripasso alla vigilia del

Com’è, come non è, mi è venuto in mente oggi, mentre mi apprestavo a scrivere la mia rubrica per voi. Lo spunto, un ripasso alla vigilia del Gran Premio del Messico. Vinto da Clark nel 1962 quando la corsa non era valida per il campionato mondiale. Successo condiviso con Trevor Taylor, suo compagno alla Lotus, la cui vettura fu ceduta a Jimmy nel bel mezzo della corsa. Il tutto in una atmosfera cupissima visto che poche ore prima, in prova, era morto Ricardo Rodriguez, giovanissimo, talentuosissimo pilota messicano, fratello di Pedro, altro eroe del motorismo (anche questa, che storia… tragica e romantica).

Com’è, come non è, mi è venuto in mente oggi, mentre mi apprestavo a scrivere la mia rubrica per voi. Lo spunto, un ripasso alla vigilia del Gran Premio del Messico. Vinto da Clark nel 1962 quando la corsa non era valida per il campionato mondiale. Successo condiviso con Trevor Taylor, suo compagno alla Lotus, la cui vettura fu ceduta a Jimmy nel bel mezzo della corsa. Il tutto in una atmosfera cupissima visto che poche ore prima, in prova, era morto Ricardo Rodriguez, giovanissimo, talentuosissimo pilota messicano, fratello di Pedro, altro eroe del motorismo (anche questa, che storia… tragica e romantica).