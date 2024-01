Terruzzi racconta: Kubica, finalmente Ferrari

La tuta rossa del Cavallino, griffata AF Corse; una 499P da guidare nel WEC, 24 Ore di Le Mans compresa, corsa con la quale ha un conto aperto da tempo. Non l’unico, a pensarci. Robert Kubica è pilota Ferrari per il 2024, ingaggiato dal team piacentino - espertissimo e vincente - che i super-prototipi Ferrari porta in corsa dallo scorso anno. Il miglior “racing partner” possibile, come dimostrato proprio a Le Mans 2023. Così affidabile da ottenere una terza Hypercar da affiancare alle due “ufficiali”. Numero di gara: 83.

Per Robert, reduce dalla vittoria nel campionato LMP2 con il team belga WRT (in equipaggio con Louis Deletraz e Rui Andrade), si tratta di un traguardo meritatissimo e, per molti versi, di un matrimonio tardivo, visto che alla Ferrari avrebbe dovuto approdare nel 2012, al fianco di Fernando Alonso, se non fosse intervenuto quel tremendo incidente del 6 febbraio 2011 mentre disputava il Rally Ronde di Andora. Un incidente che ha rivoluzionato la sua vita e ovviamente la sua carriera.

Lo dico subito: ho un debole per Robert, un talento straordinario, un ragazzo dotato di una determinazione feroce, un testone, un burbero finto, una persona alla quale mi sento legato da sempre, da quando esordì in Formula 1, accettando di collaborare con la nostra trasmissione di allora - Grand Prix, per Italia1 - grauitamente. Teneva una rubrica dal titolo “Radice Kubica” con simpatia e competenza, visto che Robert sfrutta da sempre una capacità analitica straordinaria. Ho seguito con apprensione, affetto e passione le scansioni, dolorosissime e faticose, del suo recupero, il ritorno nei rally, il rientro inaspettato e miracoloso in F1, insomma le tappe di quella che è stata una vera via crucis. Affrontata sfruttando un carattere extra strong ma anche una amarezza fonda perché Kubica, non soltanto a parer mio, avrebbe avuto molte possibilità di fare cose enormi nel Mondiale più prestigioso e ambito. Lo sa benissimo pure lui ed è questa la ragione che produce un’ombra fonda nel suo fare.

