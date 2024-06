Terruzzi racconta: il lamento che stanca

Leclerc che si lamenta per un sorpasso di Sainz, senza riflettere sul fatto che il suo compagno corre davanti al pubblico di casa, senza un contratto per il 2025, licenziato dalla Ferrari. Il tutto con in ballo un modesto quinto posto. È un caso comprensibile, se teniamo presente sia la situazione di Sainz, sia quella di Charles, certamente demoralizzato da ben altro, a cominciare dal comportamento della sua macchina dopo la vittoria a Montecarlo. Ma anche un episodio che somiglia ad altri, a troppi altri, in frequentissima evidenza oggi.

Leclerc che si lamenta per un sorpasso di Sainz, senza riflettere sul fatto che il suo compagno corre davanti al pubblico di casa, senza un contratto per il 2025, licenziato dalla Ferrari. Il tutto con in ballo un modesto quinto posto. È un caso comprensibile, se teniamo presente sia la situazione di Sainz, sia quella di Charles, certamente demoralizzato da ben altro, a cominciare dal comportamento della sua macchina dopo la vittoria a Montecarlo. Ma anche un episodio che somiglia ad altri, a troppi altri, in frequentissima evidenza oggi.