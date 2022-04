Terruzzi racconta: il lato oscuro del talento

Lo scorso anno in molti abbiamo criticato certe prestazioni di

Leclerc.

Per poi avere a che fare con manifestazioni del talento dello stesso Charles piuttosto esaurienti tra il Bahrain e l’Australia. L’errore di Imola rientra in quadro complesso, a questo punto, nel quale c’è un pilota che viaggia al limite, con tutti i guadagni e i rischi del caso. Eppure quel testacoda di Imola ha fatto ripartire

qualche perplessità

e persino, di nuovo, una serie di comparazioni con Verstappen, perfettamente in pista sulle curve del Santerno. Senza ricordare che sino a pochi mesi fa abbiamo ascoltato critiche di varia misura rivolte a Max

per certe intemperanze

manifestate nel 2021 durante il confronto con Hamilton. Un confronto che ha vinto, come sappiamo, in circostanze talmente discutibili da farci considerare fortunosa la sua conquista del titolo. Dunque? Dunque

chi mangia fa le briciole,

come diceva mio nonno. E non c’è da meravigliarsi se non tutti gli sforzi riescano perfettamente. Così come non c’è da mettere alla gogna Hamilton in un momento in cui proprio Hamilton

non trova le leve

per rimuovere i propri guai. Che sono contingenti, non assoluti, ovviamente. Steso dicasi per Leclerc o per Verstappen, che si somigliano nel bene. Che si somigliano persino nel male, visto che cercano entrambi in continuazione,

di superare un limite,

pena qualche scivolone. Tutte cose che accadono dentro una relazione particolarissima e segreta tra una macchina e un pilota, francamente ingiudicabile perché a noi

ignota.

Il bello sta qui. In un mistero che dovrebbe segnare una distanza tra un’impresa mancata e, appunto, “uno stop a inseguire” molto più semplice, molto più manifesto. Trattare come un bluff Hamilton o Leclerc oggi, come Verstappen ieri,

mette in ridicolo solo chi lo fa.