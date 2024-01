Terruzzi racconta: Lauda in rosso, 50 anni fa

Mi sono perso la ricorrenza. Rimedio subito: 13 gennaio 1974. Debutto di Niki Lauda sulla Ferrari, in Argentina. La data mi pare degna di nota perché apre di fatto una stagione felice sia per quel giovane austriaco allora poco conosciuto, sia per Enzo Ferrari che con Lauda ebbe un rapporto molto intenso data la personalità spiccatissima di entrambi. Quattro anni insieme. Una intensissima storia d’amore. Con dentro due titoli mondiali vinti da Niki (1975 e ’77), un incidente mortale al Nürburgring nel ’76, un recupero miracoloso, un titolo perso per un pelo (a vantaggio di James Hunt) nel’76, con Lauda che si ferma sotto il diluvio al Fuji. Quindi un contrasto durissimo - come capita nelle storie d’amore - e finale in concomitanza con la seconda vittoria iridata. Niki che se ne va a Mosport, Canada, quattro giorni dopo il trionfo a Watkins Glen, il suo fedele capomeccanico, Ermanno Cuoghi licenziato in tronco a distanza, Gilles Villeneuve convocato a razzo per debuttare nel Gran Premio di casa. Beh? Mi pare ce ne sia abbastanza per tornare su un’avventura motoristica che segnò un’epoca e poi la storia. “Niki Lauda” un nome anomalo per l’Austria, simile a un marchio, abbinato al Cavallino nel momento in cui i Gran Premi diventavano sport di massa grazie alla televisione. Un boom, infatti, in termini di popolarità, con il campione persino più in vista delle macchine, cosa che Ferrari non gradiva affatto. Non a caso Gilles dopo Niki. Un signor nessuno dopo il numero uno.