Terruzzi racconta: la consolazione rossa

L’accoglienza: trionfale. Un po’ perché di trionfo, in effetti, si è trattato; un po’ perché non accade spesso di vedere una Ferrari al vertice assoluto del motorismo mondiale. Intanto: battuta la Toyota nella gara che vale una intera stagione, griffata dall’anniversario dei cento anni; decimo centro nella 24 Ore di Le Mans a 58 anni di distanza dal nono, 1965, con la magnifica 250 LM di Jochen Rindt e Masten Gregory sul podio alto. Il tutto con una Hypercar debuttante, condotta da un equipaggio molto italiano che ha comportato un riconoscimento atteso e prestigioso anche per Antonio Giovinazzi alle prese con una fase della carriera altrimenti colma di amarezze. Insomma, una impresa felice, carica di significati, vista la relazione che il mondo dell’endurance mantiene con le automobili, quelle destinate alla strada, se non altro per la convivenza con le Gran Turismo, per forme aerodinamiche che coprono le ruote.

basti pensare alla genesi del progetto Hypercar che ha coinvolto Dallara nella realizzazione della vettura e AF Corse nella gestione delle macchine in pista. Una sorta di joint-venture emiliana, con al centro il cuore motoristico “made in Maranello” per un viaggio sospinto dai buoni risultati ottenuti dalla Ferrari nelle gare GT, ambito osservato con estremo interesse dal vertice dell’azienda.

Chi tifa Ferrari ha trattato la vittoria a Le Mans come una consolazione smaltata, abbinata ad un invito alla replica rivolto alla squadra che corre in Formula 1. Dove il numero e la stoffa dei rivali sono più consistenti, senza contare le complessità - assai superiori - che comporta realizzare una monoposto vincente. I due mondi, per una serie di ragioni, non sono accomunabili, basti pensare alla genesi del progetto Hypercar che ha coinvolto Dallara nella realizzazione della vettura e AF Corse nella gestione delle macchine in pista. Una sorta di joint-venture emiliana, con al centro il cuore motoristico “made in Maranello” per un viaggio sospinto dai buoni risultati ottenuti dalla Ferrari nelle gare GT, ambito osservato con estremo interesse dal vertice dell’azienda.

