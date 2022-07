Terruzzi racconta: Leclerc & Co., le nostre stelle

sta surclassando i propri avversari, Verstappen compreso. Lo dico pur consapevole del fenomeno “Max” che muove migliaia di tifosi, la maggioranza dei quali olandesi, vale a dire appartenenti a una nazione che non può vantare un gran numero di eroi recenti. Nessuno, direi, in ambito motoristico. Leclerc non ha una folla al seguito in quanto cittadino di un micro-stato come il Principato di Monaco. In compenso, sta esaltando e trascinando “dentro” la F1 una quantità di appassionati di ogni Paese ed età.

